Giani, la novità Tomasi e gli equilibri delicati

Firenze, 22 dicembre 2024 – Il 2025 sarà l’anno delle elezioni regionali in Toscana. Il centrosinistra salvo sorprese punterà su Eugenio, presidente di Regione uscente, che avrà il compito tutt’altro che semplice di tenere tutti insieme. Pd, M5S, Italia Viva e via campolargheggiando. Come possano stare nella stessa coalizione, anche solo sulle infrastrutture, la decrescita (in)felice dei Cinque Stelle e le esigenze già rappresentate dall’attuale governo toscano sullo sviluppo della Regione è un mistero che solopotrà risolvere. Ma per una parte del Pd anche Matteo Renzi è un problema. Magari è superfluo ricordarlo, ma alla guida del Pd di oggi c’è chi - segretaria Elly Schlein in testa - lasciò il partito in aperta polemica con l’attuale leader di Italia Viva, che nonostante il riavvicinamento degli ultimi mesi è visto sempre come un corpo estraneo.