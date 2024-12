Movieplayer.it - Cesare Cremonini, da Bagus ad Alaska Baby: quando la musica si fa immagine

Leggi su Movieplayer.it

In occasione dell'uscita su Disney+ del documentario, ripercorriamo la carriera e lo stile di un cantautore bolognese, capace di trasformare lain un cinema intimo e personale. Quella "50 Special" si libera del motore per volare senza paura in un cielo immenso, sbattendo le ali come un "Colibrì". Si distacca dalle maglie che la legano al terreno, per scrutare i colonnati di Bologna, abbigliarsi di nebbia, e poi muoversi tra il traffico di New York, o tra i ghiacciai dell', facendo suo così l'intero "Mondo". Perché a volte per ritrovare se stessi, non sentirsi più soli, bisogna prendere una valigia e scappare via. O più semplicemente schiacciare play e immergersi nell'universole die il grand tour interiore diChe sia .