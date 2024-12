Lanazione.it - "Uniti contro l’ostruzionismo". E Fratelli d’Italia rivendica:: "Noi fulcro del centrodestra"

Leggi su Lanazione.it

"A fronte di un bilancio sano, la sua approvazione è stata stata un impegno reso duro dall’opposizione sciocca delle minoranze: avrebbero ottenuto molto di più adoperando le armi della politica cioè il confronto su pochi temi sviluppati in maniera concreta e per la città". Parola di Maurizio Nerini, capogruppo di, che commenta così il voto finale al consiglio comunale extralarge per l’approvazione del bilancio di previsione. "Siamo stati - aggiunge - ildi questa maggioranza approvando cinque ordini del giorno che trattano di alloggi per Agenzia casa ed emergenza abitativa, parco inclusivo a Calambrone, ancora sicurezza con telecamere per la periferia e gratuità per militari e forze dell’ordine sui bus pisani e, infine, con la richiesta alla Regione dei danni per la situazione di Maria di Pisa".