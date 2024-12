Ilrestodelcarlino.it - Tre consiglieri comunali si uniscono a Noi Moderati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E meno male che il sindaco Valerio Vesprini non voleva sentir parlare di partiti politici e si faceva venire l’orticaria solo nel vedere i loro simboli per i quali aveva stabilito l’ostracismo più assoluto a chi voleva aggregarsi a lui. Per conquistare il governo cittadino Ma eravamo in campagna elettorale e, come si sa, in campagna elettorale si può dire tutto e di più di ciò che può far comodo. Sotto sotto però qualche eccezione si faceva come per esempio per Fabio Senzacqua che non ha smesso mai, neppure e per finta, di essere un seguace di Alberto da Giussano. E’ invece andata male a Lauro Salvatelli il quale per aver detto di volersi iscrivere a FdI ci ha rimesso la poltrona di assessore. Ora però è un ritorno all’antico e torna in auge la tessera di partito: tresi sono aggregati senza colpo ferire a Noi, una forza politica qui sconosciuta i più ma che grazie al consigliere regionale Marinangeli, che con un vero salto di moderazione vi ha aderito sganciandosi dalla Lega, sta facendo proseliti.