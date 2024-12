.com - The Voice Kids 2024, vince la giovane Melissa del team di Loredana Bertè

Laha vinto la terza edizione di The, condotto da Antonella Clerici, guidata dalla coach, 13 anni, ha vinto la terza edizione di The, condotto da Antonella Clerici, premiato ancora una volta come il programma re del venerdì sera. Lacantante delha emozionato il pubblico con Have Nothing e Listen, il suo cavallo di battaglia.Una finale che ha visto anche la scelta da parte della produzione di far cantare ai finalisti anche brani natalizi, da Jingle Bells a Last Christmas. Una giuria che è stata confermata e che rappresenta un valore aggiunto dello show, quella composta anche da Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio.