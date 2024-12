Ilfattoquotidiano.it - “Sono disoccupato e quindi sbrigo più faccende domestiche di più di mia moglie. Le ho chiesto di ‘pagarmi’ e lei non è d’accordo. Ho sbagliato?”: la storia virale su Reddit

C’è un’area diche si chiama “Am I The Assho**?” (“io lo stronz*?), nella quale gli utenti, quasi sempre in anonimo, raccontano qualcosa che li riguarda chiedendo ai commentatori se siano stati loro a comportarsi male in una certa situazione. E il caso di un uomo di 39 anni che ha scritto un post diventato: “io lo str**** per avera miadiper fare i lavori domestici?“. Andiamo con ordine: l’uomo racconta che lui e la29enne sisempre divisi i compiti relativi alla casa.Ora però lui è senza lavoro: riceve un assegno di disoccupazione che è pari al 60% dello stipendio che percepiva e, se contribuisce come sempre alle spese, rimane con zero: “Ho accettato il suggerimento di miadi fare più lavori domestici ora chema le hoperò che sia lei a pagare il 50% in più delle spese visto che guadagna di più.