Prisco salterà il Catania per squalifica: altri due giallorossi entrati in diffida

Tempo di lettura: < 1 minutoSe il campo in termini di punti ha sorriso al Benevento che ha sbancato il “Simonetta Lamberti”, sul piano disciplinare quella di Cava de’ Tirreni è stata una serata pesante per i. L’ammonizione rimediata danella ripresa, infatti, è stata la quinta in questa stagione, giallo che farà scattare l’automaticaper il centrocampista della Strega che sarà assente alla ripresa del torneo il 5 gennaio contro il. Ammonizioni pesanti anche per Viscardi e Viviani, giunti al quarto cartellino edindove ci sono già Oukhadda e Capellini. Terza sanzione, invece, per Berra e Simonetti. L'articoloilperdueinproviene da Anteprima24.it.