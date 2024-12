Lanazione.it - Palio dei ciuchi, è bagarre. Il Comune: "La politica faccia un passo indietro"

Dopo poco più di tre mesi di apparente torpore si riaccende con uno scambio di comunicati la polemica suscitata daldeidello scorso settembre quando, la inaspettata discesa in pista di una dama del, sembrava aver alterato irrimediabilmente il risultato della corsa. Come un fulmine a ciel sereno il 19 dicembre un primo comunicato di Fratelli d’Italia che accusa la giunta in carica e soprattutto il sindaco Nucci di impropria gestione dell’avvenimento prima e poi di inerzia. Ildeiha quindi lasciato un attimo le sembianze di una polemica contradaiola per assumere quelle di questione. Non si è fatto attendere ieri un comunicato di risposta da parte del. L’appello sembra infatti essere: "Laun". E poi: "L’attacco è uno sconfinamento di campo mai accaduto prima nella nostra comunità – recita il comunicato – lo rivolge indirettamente a tutto il mondo delle nostre contrade e dei nostri giovani e concittadini che con passione si dedicano all’organizzazione del".