Il Natale sta arrivando, ecco alcune idee Disney per i regali last minute

Mancano pochi giorni ae, per chi dovesse ancora comprare qualche regalo,delletargateper i fan di Principesse, Topolino, Star Wars, Marvel, Pixar e Lilo & Stitch!, per chi fosse ancora in crisi nella ricerca deidi, propone, in collaborazione con i suoi licenziatari, molti giochi, accessori e oggetti per la casa in grado di fare felici i fan di tutte le età, dai bambini agli adulti. Oltre ai personaggi classici come Topolino e i suoi amici, i doni potranno essere legati a saghe amate come Star Wars, alle avventure dei supereroi della Marvel, ai film Pixar e alle proposte dello studio attualmente nelle sale, come Oceania 2, e in arrivo, tra cui la nuova versione di Lilo & Stitch che debutterà nei cinema .