Il giallo del pontile. Morta dopo caduta in mare. Chiesta l'archiviazione

Non era necessaria la presenza di una balaustra antiin quel punto dato che, almeno sulla carta, avrebbe potuto essere sfruttato dalle imbarcazioni per attraccare. Inoltre la scarsa illuminazione non aveva offerto in alcun modo un nesso causale con il decesso: come dire che non aveva influito sulla morte della donna. Conclusioni, quelle in buona sostanza raggiunte dalle consulenze tecniche disposte dall’accusa, che hanno spinto la procura a chiedereper il decesso di Elisa Rossi, l’insegnante 51ennenella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023esserein acqua da undel circolo nautico di Marina di Ravenna. Per quanto accaduto, sono due gli indagati per omicidio colposo in cooperazione: la responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco (è difesa dall’avvocato Giovanni Scudellari).