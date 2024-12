Ilrestodelcarlino.it - "Ecocidio lungo il Savio". Oggi la protesta del Wwf

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un vero e proprio": così il Wwf bolla il taglio di alberiilin via Roversano. "Una devastazione che ha portato in pochi giorni alla distruzione di quasi tutta la vegetazione ripariale, costituita anche da alberi di dimensioni importanti, sulla sponda opposta all’ansa di Cà Bianchi" incalza l’associazione ambientalista che ha organizzato una manifestazione disul postoalle 14.30 (ritrovo in via Roversano 579, davanti alla trattoria ‘I Maceri’). L’intervento di pulizia si è trasformato, secondo il Wwf, nella distruzione di un bosco che aveva resistito anche agli eventi alluvionali "difendendo sponde, trattenendo detriti ed evitando danni peggiori in città". A patire del taglio saranno anche molte specie animali come anfibi e rettili (nelle vicinanze è stato individuato un sito riproduttivo di Testuggine palustre) e piccoli mammiferi.