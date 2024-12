Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, il Chiesanuova all’ultimo esame

Una poltrona per due. Il film natalizio andrà in onda, immancabile, ma intanto è già arrivata la data che i tifosi dele gli appassionati del calcio dilettantistico marchigiano avevano cerchiato da tempo, quella della finale didi Eccellenza. Oggi alle 16 sul sintetico del "Bianchelli" di Senigallia va in scena Urbania-, prima volta per entrambe, anche se ilin bacheca vanta il trofeo di Promozione alzato nel 2017. L’anno scorso l’Osimana battè la Maceratese e chi vincerà oggi poi disputerà le fasi nazionali che mettono in palio la serie D. Il team di Mobili giunge all’incontro un filo meglio perché in classifica vanta 4 punti in più (2° vs 6°), inoltre domenica ha vinto, mentre l’Urbania è caduta in casa dei Portuali, tuttavia nel fresco scontro diretto nel pesarese l’Urbania ha saputo mettere in difficoltà unrimaneggiato, sbagliando un rigore (Fatone su Rivi) e colpendo una traversa.