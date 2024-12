Lanazione.it - Commercio, incentivi per gli affitti. Si va verso il fondo sperimentale

Sarzana, 21 dicembre 2024 – Riduzione dell’indebitamento, programmazione di opere pubbliche e unper incentivare l’affitto dei fondi commerciali e artigiani del centro storico. Queste solo alcune delle voci principali del bilancio di previsione del 2025, presentato ieri mattina dal sindaco Cristina Ponzanelli e dagli assessori Carlo Rampi, Giorgio Borrini e Luca Ponzanelli prima della discussione in Consiglio comunale già fissata per il 30 dicembre. Un bilancio che, come affermato dal primo cittadino, “mostra il grosso lavoro intrapreso da quest’amministrazione a partire dal 2019 e segnali confortanti anche per quanto riguarda l’abbattimento del disavanzo”. A prendere la parola dettagliando le singole voci è stato il vicesindaco e assessore al bilancio Carlo Rampi. “Il debito del Comune cala costantemente, essendo passato dal 2017 a oggi da 29 milioni e 120mila euro a 27 milioni e 840mila.