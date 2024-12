Quifinanza.it - Allerta meteo in 7 regioni prima di Natale: cosa dicono le previsioni

Ancora allertesull’Italia nel fine settimana che anticipa il. In tutto 7sono interessate dai bollettini della Protezione Civile nella giornata di sabato 21 dicembre 2024, con un’area dell’Emilia-Romagna in arancione – e dunque a rischio allagamenti, ancora una volta. Vediamo nel dettaglio che tempo fa questo week-end e durante le festività natalizie.in 7il 21 dicembreL’arancione (moderata criticità) per rischio idraulico, che indica la possibilità che si verifichino allagamenti dovuti a piene dei fiumi e alluvioni in aree vulnerabili riguarda la Pianura modenese, in Emilia-Romagna.Per quanto riguarda l’gialla (ordinaria criticità) per rischio idraulico, che segnala invece l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e allagamenti locali, sono a rischio:Calabria (versante tirrenico meridionale);Emilia-Romagna (costa romagnola, pianura reggiana del Po, bassa collina romagnola, pianura romagnola).