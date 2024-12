Ilfattoquotidiano.it - Vincenzo De Luca condannato a risarcire 609mila euro alla Regione Campania per la Smart card Covid

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governatore dellaDeè stato“ala somma di609.000,00 (seicentonovemila,00) oltre alle somme derivanti dal degrado monetario calcolato ddata dei singoli mandati di pagamento”, oltre agli interessi, per il caso dellafinalizzata a dimostrare che si era vaccinati contro il. Lo ha stabilito la Corte dei Conti. Secondo l’accusa la produzione dellesarebbe stata una spesa inutile in quanto si sovrapponeva al Green pass nazionale.Articolo in aggiornamento.L'articoloDeper laproviene da Il Fatto Quotidiano.