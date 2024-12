Ilrestodelcarlino.it - Traversara: ancora 40 sfollati, attesa per l'ordinanza di ricostruzione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sonouna quarantina le persone sfollate da, la frazione di Bagnacavallo colpita dall’alluvione del settembre scorso. La zona rossa, dove si trovano le 30 unità immobiliari fortemente danneggiate e non più fruibili, non èstata ridimensionata. E chi vi abitava continua a essere ospite delle strutture individuate dai Servizi sociali o di amici e parenti. "Per intervenire sulle abitazioni delle persone sfollate – sottolinea il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni – occorre l’specifica relativa allaprivata degli edifici gravemente danneggiati, che può essere emessa soltanto dal commissario allada nominare. Il documento dovrà prevedere le ipotesi di demolizione ee le eventuali ipotesi di delocalizzazione e dovrà indicare anche il costo rimborsabile per gli interventi.