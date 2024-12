Superguidatv.it - The Voice Kids 2024, stasera la finale su Rai1: chi sarà il vincitore?

Tutto pronto per ladi The, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Chiil?The, ladel 20 dicembre suVenerdì 20 dicembredalle ore 21.30 appuntamento con ladi The, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino sono pronti alla sfidache decreterà il nome del giovane concorrentedi questa terza edizione.Dopo le esibizioni dei finalisti di Thei giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino dovranno compiere una scelta importante: fare il nome di un solo concorrente che diverrà così “Super finalista”.