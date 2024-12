Cinemaserietv.it - Stranger Things 5, terminate le riprese dell’ultima stagione della serie Netflix

Con un commovente collage fotografico pubblicato sui propri social,ha comunicato la fine delleper la quinta e ultimadi. La, autentico fenomeno di costume nella cultura pop degli ultimi 10 anni, tornerà in piattaforma nel 2025 per chiudere in bellezza le storie degli amici abitanti di Hawkins, di Undici e del sottosopra.THAT’S A WRAP ON. See you in 2025. pic.twitter.com/DWkIwMMOJ3—(@) December 20, 2024Presenti, per gli episodi finali (‘saranno praticamente dei film’, aveva detto mesi fa Maya Hawke), tutti i volti più amati, da David Harbour a Winona Ryder, fino naturalmente a Millie Bobby Brown, che laha trasformato in una vera e propria star: una stella peraltro potrebbe presto diventarlo a breve anche Sadie Sink, interpreteguascona Max, accostata, nelle ultime ore, per bocca dell’insider Daniel RPK, al ruolo di Jean Grey/Fenice nel MCU (con cameo già in Avengers 5? Chissà!)Sia come sia, le foto dal backstage fanno ancora una volta risuonare il cameratismo tipico di una produzione di successo, come già mostrava il video di BTS pubblicato tempo fa da, con immagini ‘rubate’ dal set.