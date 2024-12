Secoloditalia.it - Ora ce l’hanno col ddl sicurezza, il Consiglio d’Europa di nuovo a gamba tesa contro l’Italia

Carneade, chi era costui? Da La Russa a Gasparri rispondono così, tra lo sdegnato e l’ironico, all‘”ordine” partito dala firma di un commissario, Michael O’Flaherty, un Carneade appunto, sconosciuto ai più. Che ha indirizzato una lettera a Ignazio La Russa nella quale intima ai senatori di fermare il ddl. Il “diktat” indirizzato al presidente del Senato è firmato dal commissario per i diritti umani dell’organismo sopra citato. Un oscuro burocrate che chiede ai membri del Senato di “astenersi” dall’adottare il disegno di legge sulla pubblica. A meno che non venga modificato in maniera “sostanziale”. Da chiarire che ilnon fa parte delle istituzioni dell’UE: è un’organizzazione internazionale che protegge i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.