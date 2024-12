Ilgiorno.it - Natale a letto con l’influenza? In Lombardia è più probabile

Con l’avvicinarsi delsale lentamente il numero di casi di sindrome simil-influenzale: nella cinquantesima settimana del 2024 l'incidenza è pari a 9,5 casi per mille assistiti (9,0 nella settimana precedente). Nella stessa settimana della scorsa stagione tuttavia l'incidenza era di 15,8 casi per mille assistiti. Si fa più concreta dunque, per molti italiani, la funesta possibilità di trascorrere ale festività, quando verrà molto probabilmente raggiunto il picco. Un’eventualità che i lombardi temono più degli altri, visti i dati più alti che interessano la nostra regione. Ma andiamo con ordine. Il bollettino I più colpiti Le regioni Focus incidenza I virus in circolazione Il commento Le vaccinazioni Il bollettino Secondo l'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 9 al 15 dicembre i casi sono circa 561.