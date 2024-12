Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: Galli e Cazzaniga in small final

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:19 Seconda semie maschile che vede protagonisti Johannes Aujesky (AUT), Alex Fiva (FRA), Cornel Renn (GER) e Tobias Baur (SUI)..13:17 In scioltezza Wilmsmann e Duplessis Kergomard. Quarta piazza per, che nulla ha potuto al cospetto del migliore delle qualificazioni.e miglior risultato in Coppa del Mondo per il brianzolo.13:15 Tocca a Davide, alla sua prima semie in carriera. L’italiano sfida Florian Wilmnsmann (GER), Youri Duplessis Kergomard (FRA) ed Or Davies (GBR).SEMII MASCHILI13:13 Nulla da fare per Jole, che paga una timida partenza. L’azzurra non riesce a chiudere il gap scavato dalla canadese Sherret e dalla francese Berger Sabbatel.13:12 Ora la seconda semie con il pubblico di Sanche alza i decibel.