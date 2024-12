Agi.it - La prima di Mattia Casse è nel superG della Val Gardena

AGI - Lavittoria di sempre diin Coppa del mondo è arrivata oggi neliganteVal. Sulla pista 'Saslong', sotto una forte nevicata, l'azzurro ha fatto segnare il miglior tempo (1'28"23) lasciandosi alle spalle di appena un centesimi l'americano Jared Goldberg e di 43 lo svizzero detentoreCoppa del mondo generale, Marco Odermatt. Per, 34 anni di Moncalieri, atleta delle Fiamme Oro, in precedenza solo due podi in gara del Circo Bianco. La freschezza e la tenacia disi erano notate nei giorni scorsi nelle due prove cronometratediscesa libera - in programma domani alle ore 12,15 - quando piazzo' il primo e il secondo tempo.ha aperto nel migliore dei modi per la squadra italiana la quattro giorni del grande sci alpino sulle Dolomiti.