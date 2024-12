Inter-Udinese | Marca

Leggi su Justcalcio.com

Senza troppe sofferenze, e grazie alle doppiette di Arnautovic e Asllani che hanno dato il via alla partita nel primo tempo, l'non fallisce e batte l''intrufolandosi' nei quarti di Coppa Italia. La loro rivale sarà la Lazio di Baroni. ed ex squadra di Simone Inzaghi.Come di consueto nelle partite fuori dalla Serie A, Inzaghi fa vedere la sua profondità in rosa e al settimo minuto di gioco ha l'occasione di passare in vantaggio dagli undici metri grazie ad un rigore forzato da Arnautovic. Decisione che, però, è stata rettificata dal VAR per negare il massimo rigore all'.È servito a attivare l', che guidata da Alexis, al debutto con i friulani in quella che fino a pochi mesi fa era casa sua, ha sfiorato il primo con un calcio d'angolo battuto dal cileno che ha messo in difficoltà lo spagnolo Josep Martinez .