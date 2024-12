Ilfattoquotidiano.it - Il governo incassa la fiducia sulla legge di Bilancio. Opposizioni: “Avete deciso di far pagare il conto ai più poveri”

Illamanovra alla Camera con 211 voti favorevoli e 117 contrari. Alle 20 è prevista la nota di variazione, mentre le dichiarazioni di voto finale inizieranno alle 21 in diretta televisiva. Voto finale dalle 22:30.La maggioranza– Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto, difende le principali misure della Manovra, sottolineando il taglio del cuneo fiscale e la riforma strutturale dell’Irpef. “Levoteranno contro il taglio del cuneo fiscale, vale a dire contro una misura che mette soldi in tasca ai lavoratori”, afferma, aggiungendo che “ile la maggioranza manterranno l’impegno di incrementare il taglio dell’Irpef”. Critica poi le, accusandole di preferire il “marchettificio” e respingendo le accuse di tagli alla sanità, definite “fantascienza”.