Quotidiano.net - Enzo Fusco di FGF Industry: Blauer conquista il mondo della moda con qualità e innovazione

Leggi su Quotidiano.net

"Il mercato è strano ma la politica dipremia. Come pure l’attenzione massima verso i clienti". Cosìpresidente di FGFche guida insieme alla sua famiglia e che ha inil suo marchio ’stellare’. Nelle campagne padovane c’è il quartier generale del lavoro diin un costante impegno tra creatività eper concepire prodotti con l’anima military e streetstyle che hanno pochi confronti nelper coerenza di prodotto e tensione estrema a performance e design. "Siamo in piena campagna vendite e le cose vanno bene – spiega– e in questi giorni saremo al 60% del budget. La nostra politica di, prezzo e servizio ci sta premiando. Perché il rispetto per il cliente premia. E lo abbiamo visto subito dopo il Covid: è stato apprezzato il nostro sostegno durante la pandemia.