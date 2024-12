Lapresse.it - Da commercialista Berlusconi a presidente Lega A, chi è Simonelli

Ezio Mariaè il nuovodellacalcio Serie A, succedendo a Lorenzo Casini che ha deciso di non ricandidarsi alla guida dell’organismo che raccoglie l’elite del calcio italiano, regolandone l’attività sportiva ed economica, in particolare quellata ai diritti tv. Maceratese, classe 1958, nel 1980 si è laureato in economia e commercio all’università di Perugia. Trapiantato a Milano, nel suo ruolo diha collaborato con Silvio, entrando a far parte – tra l’altro – della galassia di società che ruotavano attorno all’ex premier. E’, infatti, membro dei collegi sindacali, tra gli altri, di Mondadori e Mediaset.E’ anche– si legge nella sua bio pubblicata da Mondadori – del collegio sindacale del gruppo Sisal, la più importante società italiana nel campo delle scommesse.