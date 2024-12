Clayface | il film è stato descritto come un horror a tutti gli effetti

Leggi su Cinefilos.it

: il“ungli”La scorsa settimana èconfermato che i DC Studios stanno procedendo con unsu, con il regista di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep, Mike Flanagan a bordo per scrivere la sceneggiatura. Ad ora non è previsto che Flanagan si occupi della regia, ma al progetto è stata recentemente assegnata la data di uscita ufficiale dell’11 settembre 2026. In base alle dichiarazioni di James Gunn, ilsarà ambientato nel DCU, in contrapposizione al “BatVerse” del regista di The Batman Matt Reeves.Nonostante ciò, Deadline rimane convinto chefarà parte del prossimo sequel di The Batman. “Flanagan starebbe concependoun-thriller-tragedia. Non sarà dipintoun cattivo,per la sua leggenda nella DC.