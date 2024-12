Dilei.it - Caterina Balivo, La volta buona non va in onda. Perché è saltata la puntata di oggi

si ferma. Lanon va insu Rai1 venerdì 20 dicembre ma niente paura. Nessuna chiusura anticipata per ascolti tv (che, tra l’altro, sono migliorati nell’ultimo periodo): il programma si ferma per un giorno per lasciare spazio alla consueta maratona Telethon, un evento annuale che ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella tradizione di solidarietà che contraddistingue la programmazione della Rai, coinvolgendo vari programmi del palinsesto, inclusi La Vita in Diretta, L’Eredità e Porta a Porta.Ladilascia spazio alla maratona TelethonVenerdì 20 dicembre Ladisarà sostituito dalla maratona Telethon. “Ragazzi,non ci siamo – ha scritto la conduttrice su Instagram – Siate generosi e ci vediamo lunedì in diretta”.