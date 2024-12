Zonawrestling.net - WWE: La compagnia nel mirino per l’assunzione di Lee Fitting dopo le accuse di cattiva condotta

Leggi su Zonawrestling.net

Lee, l’ex Senior Vice President of Production di ESPN, è al centro di gravidi, sollevando dubbi sulla decisione della WWE di assumerlo all’inizio di quest’anno. Come riportato oggi da Ringside News, un articolo di The Athletic ha dettagliatosecondo cuiavrebbe oggettivato le donne, fatto commenti a sfondo sessuale e creato un ambiente di lavoro tossico durante il suo periodo in ESPN.è stato licenziato da ESPN nell’agosto 2023una denuncia presentata contro di lui, ma questa non è stata l’unica ragione della sua partenza. Nonostante ciò, la WWE lo ha assunto nel gennaio 2024 come responsabile dei media e della produzione. Questa decisione ha suscitato intense critiche, soprattutto alla luce delle attuali battaglie legali della WWE, che coinvolgonodiai massimi livelli.