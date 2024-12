Tony Effe cacciato da Gualtieri? E allora il Capodanno a Roma lo organizza lui | il concerto si farà

Leggi su Open.online

si esibirà al Palaeur di. Il trapperno, accusato di misoginia per i suoi testi e per questo scartato dalto dall’amministrazioneal Circo Massimo dopo la proteste del Pd capitolino, dribbla le scelte del Campidoglio e si esibisce al Palaeur, dove già mesi fa si aveva registrato un tutto esaurito. Poche ore fa la notizia che Vivo Concerti, booking dell’artista, aveva opzionato il palazzo dello sport dell’Eur per due sere: il 30 e il 31 dicembre. In pratica una conferma che non aspettava altro che l’annuncio sui social, puntualmente arrivato. Nel frattempo emergono nuovi dettagli da confermare: prezzi low cost (in vendita su Ticketone a partire dalle 19 di oggi) e incasso devoluto ad associazioni contro la violenza sulle donne.