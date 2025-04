Metro 2 la tratta Rebaudengo-Porta Nuova pronta nel 2032

La linea 2 della metropolitana potrebbe entrare in funzione già nel 2032. Un anno prima del Tav. A dirlo è stato il Bernardino Chiaia, commissario straordinario per la Metro 2. "La fine dei lavori della prima tratta Rebaudengo-Porta Nuova della Metro 2 è prevista per il 2032 e, auspicabilmente.

