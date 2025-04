Quotidiano.net - Giuli denuncia: “Atti vandalici contro lo scooter di mia moglie. È la terza volta”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 aprile 2025 – Lodelladel ministro Alessandrooggetto di. Ma non solo. Anche la vettura di famiglia è finita nel mirino. Arlo è lo stesso titolare della Cultura, che dice di aver "avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino". "Non era mai accaduto prima, ma da quando, sette mesi fa, sono diventato ministro è lache avviene sotto la mia abitazione:sul motorino di mia, gomme dell'auto sgonfiate, furto del casco e gesti intimidatori come la busta del ghiaccio per contusioni al posto del casco rubato", raccontasu Facebook, postando una foto del motorino al quale è stato asportato tutto il blocco della luce anteriore. Tanti gli esponenti politici e istituzionali che hanno espresso sostegno e solidarietà al ministro e alla sua famiglia, a partire dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e dai colleghi di governo.