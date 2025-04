BOOM! Serena Brancale nel cast di Belve

Serena Brancale, da sconosciuta o quasi all’ultimo Festival di Sanremo, a personaggio tra i più ‘in vista’ del momento. A maggio sarà sul Nove nel nuovo show di Amadeus, ma prima il pubblico del piccolo schermo la vedrà impegnata su Rai 2 a Belve.Ebbene sì, Davide Maggio è in grado di anticiparvi in anteprima che la cantautrice pugliese è stata arruolata da Francesca Fagnani come presenza fissa nel nuova stagione del programma di interviste, che torna in prima serata da martedì 22 aprile. Sarà la protagonista di un inedito momento musicale di Belve, interpretando una cover a settimana.La Brancale, forte anche dell’ottimo riscontro che sta ottenendo il suo pezzo sanremese, batte dunque un ferro che sembra essere piuttosto caldo. Dopo Belve sarà nella giuria di Like a Star insieme ad Elio e Rosa Chemical nel programma di Amadeus. Davidemaggio.it - BOOM! Serena Brancale nel cast di Belve Leggi su Davidemaggio.it Anema e core. e molta TV!, da sconosciuta o quasi all’ultimo Festival di Sanremo, a personaggio tra i più ‘in vista’ del momento. A maggio sarà sul Nove nel nuovo show di Amadeus, ma prima il pubblico del piccolo schermo la vedrà impegnata su Rai 2 a.Ebbene sì, Davide Maggio è in grado di anticiparvi in anteprima che la cantautrice pugliese è stata arruolata da Francesca Fagnani come presenza fissa nel nuova stagione del programma di interviste, che torna in prima serata da martedì 22 aprile. Sarà la protagonista di un inedito momento musicale di, interpretando una cover a settimana.La, forte anche dell’ottimo riscontro che sta ottenendo il suo pezzo sanremese, batte dunque un ferro che sembra essere piuttosto caldo. Doposarà nella giuria di Like a Star insieme ad Elio e Rosa Chemical nel programma di Amadeus.

