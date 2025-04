Musica Peppino esplora l’anima in Fatto così | un EP tra sonorità vintage e introspezione

Leggi su Ildenaro.it

Da venerdì 18 aprile sarà disponibile in digitale, “”il nuovo EP del cantautore calabrese, un artista “indie-pendente” formatosi al C.E.T. di Mogol che hadella sperimentazionele il suo tratto distintivo: un mix sempre in evoluzione di pop, elettronica e rock che confluisce in un sound indie-pop unico.“”è un EP chel’universo interiore dell’artista attraversoche mescolano influenze degli anni ’70 e ’80 con un tocco moderno che rimanda a diverse sfumature del pop. Ogni brano rappresenta una storia intima, affrontando temi come la crescita, la nostalgia e le occasioni mancate. Il progetto utilizza un linguaggiole semplice e profondo, in cui ladiventa sia una valvola di sfogo che uno strumento per riflettere. I testi hanno un linguaggio che lascia spazio all’interpretazione, ma il tema centrale resta comunque quello della sincerità.