Tumori nuovi dati a lungo termine su daratumumab nel mieloma multiplo

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Il trattamento in prima linea con daratumumab in somministrazione sottocutanea e in combinazione con bortezomib, lenalidom

