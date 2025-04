Graziano Mesina l' ex primula rossa del banditismo sardo esce del carcere per motivi di salute

Graziano Mesina, uno dei banditi italiani più conosciuti, esce dal carcere: il tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di differimento della pena, cioè il suo rinvio, per motivi di salute. Ex primula rossa del banditismo sardo, Mesina oggi ha 83 anni.Perché Mesina è stato. Europa.today.it - Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo esce del carcere per motivi di salute Leggi su Europa.today.it , uno dei banditi italiani più conosciuti,dal: il tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di differimento della pena, cioè il suo rinvio, perdi. Exdeloggi ha 83 anni.Perchéè stato.

