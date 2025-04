Oasport.it - A Roma sarà già scontro diretto tra Sinner e Alcaraz per il n.1? Lo scenario possibile

Lo spagnolo Carlossi è qualificato per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’iberico ha incassato dall’inizio del torneo 400 punti per il ranking mondiale ed ha accorciato le distanze da Jannike dal tedesco Alexander Zverev.Soltanto il tennista iberico potrebbe impedire adi completare 52 settimane in vetta al ranking ATP, superandolo al termine del torneo dio di quello di Amburgo: l’iberico dovrebbe però vincere in successione Montecarlo, Barcellona e Madrid per arrivare in Italia in ritardo di 710 punti.A quel punto, però, la squalifica diesaurita e dunque anche partendo da -710dovrebbe vincere ae sperare che l’azzurro non raggiunga le semifinali, altrimenti dovrà comunque rinviare i propositi di sorpasso., poi, giocherà ad Amburgo, mentre la partecipazione dinon è certa.