LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia, serve un'impresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 In passato l’azzurro ha già dimostrato di poter battere giocatori come Zverev o Alcaraz sulla terra rossa. Se ci riuscisse anche con, allora gli orizzonti stagionali sulla terra rossa assumerebbero contorni molto interessanti.16.23 Nei cinque precedenti, ha sempre vinto. E gli ultimi quattro si sono giocati sulla terra rossa, anche se l’ultimo confronto risale al 2023. Nel frattempoè cresciuto tantissimo, arrivando in semifinale a Wimbledon e vincendo il bronzo alle Olimpiadi.16.22 Il grecoparte favorito. Non solo è il campione in carica di questo torneo, ma lo ha vinto tre volte nelle ultime quattro edizioni.16.20 Buon pomeriggio, amici di OA Sport, da Federico Militello. Seguiremo insieme questo quarto di finale tra Lorenzoe Stefanos