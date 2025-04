Milanotoday.it - Sei lezioni online per comprendere la storia del design

Leggi su Milanotoday.it

per scoprire come ilha cambiato il nostro modo di vivere: dai maestri del Novecento alle tendenze di oggi, guidati da esperti del settore. Il mercoledì, alle 18:00, a partire dal 9 aprile, tutta ladeldalla rivoluzione industriale fino ai giorni nostri, per.