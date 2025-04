Internews24.com - Dimarco Inter, torna per il Cagliari? Arriva il verdetto, ecco come sta davvero il nerazzurro

di Redazione, l’esternoa disposizione per ilre ilstail nerazzurro di Simone Inzaghista il big allenato da Simone Inzaghi? A svelare preziosi aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno nerazzurro ci ha pensato Il Corriere dello Sport. Così si apprende verso il match di Serie A in programma domani contro il. Vediamo qui un breve passaggio dal quotidiano:– «Viene difficile pensare che possa subito partire titolare a San Siro contro i sardi, ma nella ripresa potrebbe avere la propria chance per staccare il tagliando in vista della partita di ritorno contro il Bayern in programma mercoledì. In ogni caso quello dell’esterno mancino sarà un rientro fondamentale per i meccanismi di gioco della squadra,dimostrano anche i tre assist sfornati nelle ultime due partite di campionato dopo il problema muscolare che l’aveva tenuto fuori per tutto il mese di marzo».