Sollevamento pesi si avvicinano gli Europei | otto i convocati per la spedizione continentale

Europei di Sollevamento pesi, il primo grande evento stagionale nonché il primo del quadriennio sotto la presidenza di Alberto Miglietta. Il neo presidente federale, eletto nell’ultima assemblea del 13 ottobre, ha voluto incontrare gli atleti del Team Italia che sono prossimi alla partenza. Infatti, la rassegna continentale si terrà tra il 13 e il 21 aprile a Chisinau, in Moldavia. L’incontro si è svolto all’interno della palestra di pesistica al Centro di Preparazione Olimpica, alla presenza del Segretario Francesco Bonincontro, la segreteria federale, il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, i tecnici federali e tutti gli atleti del Team Italia.Gli azzurri convocatiIn pedana vedremo Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez, Lorenzo Tarquini. Leggi su Sportface.it Sale sempre di più l’attesa per glidi, il primo grande evento stagionale nonché il primo del quadriennio sla presidenza di Alberto Miglietta. Il neo presidente federale, eletto nell’ultima assemblea del 13bre, ha voluto incontrare gli atleti del Team Italia che sono prossimi alla partenza. Infatti, la rassegnasi terrà tra il 13 e il 21 aprile a Chisinau, in Moldavia. L’incontro si è svolto all’interno della palestra distica al Centro di Preparazione Olimpica, alla presenza del Segretario Francesco Bonincontro, la segreteria federale, il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, i tecnici federali e tutti gli atleti del Team Italia.Gli azzurriIn pedana vedremo Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez, Lorenzo Tarquini.

