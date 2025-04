Milanotoday.it - Sagra del gorgonzola a Peschiera Borromeo

Leggi su Milanotoday.it

Il Parcodi(MI), situato tra via Filzi e via Matteotti, si prepara ad accogliere ladeldall'11 al 13 aprile 2025. L'evento, a ingresso libero, si svolgerà in una tensostruttura coperta e riscaldata di oltre 1.300 mq, con posti a sedere per più di.