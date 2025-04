Ilprimatonazionale.it - Primavalle, un nuovo murales per i fratelli Mattei

Roma, 11 apr – In occasione del cinquantaduesimo anniversario del Rogo di, nel quattordicesimo municipio di Roma è stata realizzata un’opera per ricordare Stefano e Virgilio. Unproprio nel luogo in cui persero la vita a causa dell’incendio appiccato nel 1973 alla casa del padre Mario, segretario MSI della sede di quartiere.Unper iL’opera verrà ufficialmente inaugurata il 16 aprile alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il presidente del municipio XIV Marco Della Porta. “Un risultato importante, un atto presentato circa tre anni fa in municipio dal gruppo di FdI. Grazie alla Regione Lazio, al presidente Marco Della Porta e all’associazionesiamo riusciti a concludere l’iter. Il mio ringraziamento va ad Antonella, una persona unica che ha sempre sostenuto le iniziative in ricordo dei suoi” – ha commentato a RomaToday il capogruppo did’Italia Stefano Oddo.