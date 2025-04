Dramma in pieno giorno ragazza di 20 anni precipita dal tetto | trovata morta in strada

Dramma in pieno giorno, ragazza di 20 anni precipita dal tetto: trovata morta in strada. Un silenzio rotto da un tonfo. Una scena improvvisa e Drammatica ha scosso la quiete dei residenti di un tranquillo quartiere di Ferrara. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per capire le cause dell'incidente. (.)Leggi anche: "Una tragedia impensabile": mamma trovata morta in casa con i tre figlioletti, è gialloLeggi anche: Maxi incendio in Italia, tutto distrutto: cosa sta succedendoFerrara, Dramma in pieno giorno in Via MazzocchiLa tragedia, riporta la testata locale Estense.com, è avvenuta alle 13.30 di oggi, in via Giovanni Mazzocchi a Ferrara. Un tonfo sordo ha spinto i residenti del civico 1 a guardare fuori dalle finestre. Di fronte a loro, una scena agghiacciante: "il corpo senza vita di una giovane ragazza di circa 20 anni".

