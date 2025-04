Spazionapoli.it - Monza-Napoli, è ufficiale: vietata la trasferta ai residenti in Campania

Divieto per i tifosi azzurri, arriva la notizia: i dettagli.Dopo giorni di voci arriva la conferma. La prossimadel, prevista per sabato 19 aprile alle ore 18, sarà votata ai tifosiin.Lo conferma il sitodel, che nel comunicato in cui annuncia prezzi e modalità di vendita dei tagliandi, specifica anche la restrizione relativa aiin, il comunicato delquindi la limitazione per i tifosi azzurri, che su indicazione dell’Osservatorio Sportivo, non potranno assister al match dal vivo.Stadio di“ACinforma i propri tifosi che a partire dalle ore 16:00 di venerdì 11 aprile saranno disponibili i biglietti per la 33^ giornata di Campionato Serie A Enilive,, che si disputerà sabato 19 aprile alle ore 18:00.