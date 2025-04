Anconatoday.it - M5S, Rifondazione e Dipende da Noi in coro: «Ricci sia più sobrio. Il candidato si sceglie tutti assieme»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Da settimaneDa Noi, Movimento 5 Stelle eComunista sono al lavoro per la stesura di un programma unico comune in vista delle Elezioni regionali che nelle Marche sono previste per l’autunno di quest’anno. L’intenzione è proporre il documento al Pd e agli altri.