Take That celebrano 30 anni di Nobody Else con un’edizione imperdibile

Per celebrare il suo 30°versario, il 6 giugno esce per la prima volta in vinile in una speciale edizione “”, l’iconico album dei.“” sarà disponibile nelle versioni 2LP Deluxe Marbled Orange Vinyl, 1LP Translucent Pink Vinyl (esclusiva dello store ufficiale), 1LP Black, 2CD e Digitale.È attivo il pre-order: https://.lnk.to/30!INT.Originariamente pubblicato l’8 maggio 1995, “” contiene molti dei più grandi successi della band negli‘90, come “Sure”, “Back for Good” e “Never Forget”. Questo album segna anche un momento cruciale nella storia dei, poiché è stato l’ultimo disco registrato come quintetto prima della loro separazione nel 1996.L’edizioneversario 2LP Deluxe, il formato 2CD e le versioni digitali includeranno materiale esclusivo con tracce rare e inedite, tra cui la bonus track giapponese “AllMatters To Me”, registrazioni live inedite dalTour del 1995 e un nuovissimo remix 2025 di “Hanging Onto Your Love” a cura di Howard Donald.