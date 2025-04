Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio delladiversi gli incidenti che stanno causando disagi alla circone in queste ore il primo sulla A12Tarquinia che sta provocando rallentamenti tra Cerveteri e Santa Severa verso Tarquinia altro incidente sulla A1Napoli code tra Valmontone e il bivio per la diramazioneSud versoattenzione perché i veicoli coinvolti si trovano sulla terza corsia è sempre in A1 ancora qualche problema per l'incidente avvenuto nella mattinata all'altezza dello svincolo di Anagni verso la capitale al momento abbiamo tra Ferentino e Anagni versoe rallentamenti sulla carreggiata opposta Dunque verso Napoli tra Colleferro e Anagni andiamo sulla diramazioneSud salgono a quattro i chilometri di coda Tra la barriera diMonte Porzio Catone in direzione della A1 milano-napoli a causa di un veicolo fermo al km 13 ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico tra Cassia e Bufalotta la situazione due incidenti Uno all'altezza di Castel Giubileo l'altro nei pressi dello svincolo per La Bufalotta più avanti sempre in interna e rallentamenti per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina in esterna a tratti per traffico traFiumicino e Tuscolana chiudiamo con il trasporto ferroviario resta sospesa la circone sulla lineaPescara traPrenestina e Bagni di Tivoli per guasto alla linea elettrica i treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancelni sono attive corse con bus trae Tivoli è tutto per il momento d'arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della