Angam a Caserta | un convegno con esperti su PNRR e futuro del Mezzogiorno

futuro del Mezzogiorno, tra sostenibilità, sviluppo economico e innovazione. È in programma per sabato 12 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, nella Sala “Farnese” del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, il convegno organizzato dall’Angam, Associazione Nazionale Gestori Ambientali, dal titolo: “PNRR, Zes Unica e finanza sostenibile: luci ed ombre del nuovo paradigma per lo sviluppo del territorio e delle piccole medie imprese del Mezzogiorno”. Il convegno si inserisce nell’ambito della VII Edizione del Premio “Azienda Green 2025” assegnato alle imprese che si sono distinte per attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, che sono innovativi e che hanno raggiunto positivi effetti economici e occupazionali. La premiazione delle aziende selezionate avverrà al termine del convegno. Leggi su Ildenaro.it Un pomeriggio di confronto e riflessione suldel, tra sostenibilità, sviluppo economico e innovazione. È in programma per sabato 12 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, nella Sala “Farnese” del Grand Hotel Vanvitelli di, ilorganizzato dall’, Associazione Nazionale Gestori Ambientali, dal titolo: “, Zes Unica e finanza sostenibile: luci ed ombre del nuovo paradigma per lo sviluppo del territorio e delle piccole medie imprese del”. Ilsi inserisce nell’ambito della VII Edizione del Premio “Azienda Green 2025” assegnato alle imprese che si sono distinte per attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, che sono innovativi e che hanno raggiunto positivi effetti economici e occupazionali. La premiazione delle aziende selezionate avverrà al termine del

A Caserta convegno Angam per il futuro delle Pmi del Mezzogiorno. Orta di Atella, arrestati due ricercati: uno per rapina a mano armata, l'altro per maltrattamenti in famiglia. Ne parlano su altre fonti

Pnrr e Zes Unica: a Caserta il convegno Angam per il futuro delle Pmi del Mezzogiorno - Caserta - Un pomeriggio di confronto e riflessione sul futuro del Mezzogiorno, tra sostenibilità, sviluppo economico e innovazione. È in programma per sabato ... (pupia.tv)

Alta velocità, ritardi e disagi a Caserta: sos e pendolari a confronto - La soppressione dell'alta velocità a Caserta sarà uno dei punti chiave del convegno organizzato il prossimo 11 aprile, nella sala meeting "De Sica" dell'hotel Europa Art di via Roma, organizzato ... (ilmattino.it)