Ilnapolista.it - Onana ha fallito di nuovo, Matic aveva ragione nel definirlo uno dei peggiori portieri dello United

Leggi su Ilnapolista.it

Nemanjadefinendo Andreuno deidella storia del Manchester. Nel pareggio 2-2 tra Lione e i Red Devils di ieri, i due errori del portiere hanno rafforzato le parole dell’ex centrocampistahadi, le parole dinon erano del tutto sbagliateThe Athletic scrive:Tutti gli occhi erano puntati sua Lione dal primo minuto. La folla rumorosa allo stadio fischiava ad ogni suo tocco di palla.Il calcio di punizione di Thiago Almada è stato il primo tiro in porta del Lione; l’errore disomigliava agli sbagli commessi in una disastrosa trasferta contro il Galatasaray la scorsa stagione. Ancora una volta, era lento nei riflessi. Ancora una volta, il suo posizionamento del corpo era sbagliato nel momento in cui la sua squadrabisogno di un portiere che desse fiducia.